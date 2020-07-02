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02.07.2020 - 15:19 | | İHA

Gelen giden baktı! Koronavirüs taramasında yılan

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı birliklere gidecek er ve erbaşlara birliklerine teslim olmadan önce yapılan tarama esnasında sağlık çalışanları yanlarından geçen yılanı görünce paniğe kapıldı.

Gelen giden baktı! Koronavirüs taramasında yılan
Koronavirüs taramasında yılan paniği
Koronavirüs taramasında yılan paniği
Koronavirüs taramasında yılan paniği
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İslahiye ilçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulunun bahçesine kurulan çadırda, askere alınacak olan er ve erbaşlardan korona virüs testi için numune alan ekipler, bir anda kendilerine doğru gelen yılanı görünce kısa süreli panik yaşadı. Yılan, sağlık çalışanlarının müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanın zehirli olup olmadığı ise öğrenilemedi.

Ekipte yer alan doktorlar, "Covid 19 testi yaparken arkadaşlar burudan bir yılanın geçtiğini gördüler. Biraz tedirgin olduk. Tabi sağ olsun bazı arkadaşlar yardımcı oldu bize. Yılan etkisiz hale getirildi" diye konuştu.
Etkisiz hale getirilen yılan bahçeden uzaklaştırılarak okul görevlisi tarafından çöp kutusuna atılırken, sağlık çalışanları ise kısa süreli paniğin ardından tarama işlemine kaldıkları yerden devam etti

Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.
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