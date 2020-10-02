Geleneksel ürün tescili dönere ‘kalite’ getirecek

Özellikle Avrupa ülkelerinde endüstriyel üretim tesislerinde üretilip piyasaya sunulan döner, Türkiye’de ise farklı hijyen ve lezzet kalitesine sahip oluyor. Dönerin geleneksel ürün olarak tescil edilmesi ve bu sayede bir standarta kavuşması için uğraşan Mercan, federasyonun oluşumu ve tescil sürecinde katedilen mesafeyi Milliyet’e anlattı.

140 ülkede temsil

Mercan “Araştırmalarımıza göre dünyada 500 milyon insan tarafından severek tüketilen bir ürün. Böylesi bir ürünün sahipsizliğe terk edilmesine müsade edemezdik. 2 yıl önce ilk aşamada dernekleştik. Ardından 7 alt dernekle bir araya gelerek Uluslarası Döner Federasyonu’nu kurduk. Döner bugün tüm fast food ürünlerinin önünde olan bir yiyecektir” ifadelerini kullandı.

Mercan, dönerin hiçbir zaman bir standardı olmadığını kaydetti. “Bugün ülkemizde yılda tüketilen 400 bin ton dönerin yüzde 90’ı ustalar tarafından kendi işletmelerinde, her ustaya göre değişir çeşitte hazırlanarak müşterilerimize servis ediliyor” diyen Mercan, şunları söyledi: “Uluslarası Döner Federasyonu olarak, bunun bir standardının olması gerektiğinin altını çizdik. Bu doğrultuda Tarım Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığımızla, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığımızla mesleki yeterlilik anlamında, Kültür Bakanlığımızla da “somut olmayan kültürel mirasımızı” almak hususunda, çalışmalara başladı. Çalışmalar iki yıldır ciddi bir gayretle sürüyor. Gelmiş olduğumuz noktada tescil sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Tescil alındıktan sonra artık dönerin bir standardı oluşacak. Dönerler, ülkemizin yedi bölgesinde kurulacak döner üretim tesislerinde hazırlanıp döner satış noktalarında servis edilecek. Bu süreç Tarım Bakanlığımızca izlenip, kontrol edilebilecek.”

7 bölgede 200 tesis

Mercan 7 bölgede 200 endüstriyel döner tesisi kurulmasını öngürdüklerini belirterek “Bu tesislerde 30-40 bin kişinin istihdamı söz konusu olacak” dedi.