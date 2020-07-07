Gelibolu YarÄ±madasÄ±ndaki orman yangÄ±nÄ±na havadan mÃ¼dahale yeniden baÅŸladÄ±

Gelibolu ve Eceabat ilÃ§elerinde, Ilgardere ve Yalova kÃ¶yleri yakÄ±nÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor.

HavanÄ±n kararmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan havadan mÃ¼dahaleye ara veren ekipler, sabah gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla tekrar harekete geÃ§ti.

Karadan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar ise gece boyunca devam etti. Ã–zellikle hem Ä°HA'lardan alÄ±nan bilgiler hem de termal drone desteÄŸiyle sevk ve idare koordine edildi.

Ã‡anakkale'nin yanÄ± sÄ±ra Ã§evre il ve ilÃ§elerden gelen 500'Ã¼ aÅŸkÄ±nÂ kiÅŸiden oluÅŸan ekipler, farklÄ± bÃ¶lgelerde etkili olan yangÄ±nÄ± yerden ve havadan mÃ¼dahaleyle kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

YangÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi alanda Ã§ok sayÄ±da iÅŸ makinesi ile hava araÃ§larÄ± gÃ¶rev yapÄ±yor. Hava araÃ§larÄ± yakÄ±n bÃ¶lgedeki denizden aldÄ±klarÄ± suyla mÃ¼dahaleyi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±, dÃ¼n Manisa'daki son programÄ±nÄ± iptal ederek Ã‡anakkale'ye gelen TarÄ±m ve Orman BakanÄ± BekirÂ Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Ã‡anakkale Valisi Ä°lhami AktaÅŸ, AK Parti Ã‡anakkale Milletvekili JÃ¼lide Ä°skenderoÄŸlu ve Ã‡anakkale Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

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