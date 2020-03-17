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17.03.2020 - 15:13 | | DHA

Gelin almaya böyle gittiler! Corona virüs farkındalığı...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı. Davul zurna eşliğinde oynayanların görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Gelin almaya böyle gittiler! Corona virüs farkındalığı...

Bursa'da geçen pazar günü Betül-Özkan Manay çifti, Karacabey'de yapılan düğün organizasyonuyla dünya evine girdi. Gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen arkadaşları, gelin alma eğlencesinde hem farkındalık yaratmak hem de çiftin mutlu günlerinde beraber olmak için medikal tulum giyip, maske takarak davul zurna eşliğinde oynadı.

Sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maskeli grubun davul zurna eşliğinde çiftetelli oynaması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

 

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