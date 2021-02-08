Gelin kaynana davasında saksılar uçuştu camlar kırıldı

Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul Kağıthane’de oğlu Burak D. ve gelini Leyla D. ile birlikte yaşayan Nilüfer G. iddiaya göre evde sürekli tartışma yaşandığı için oğlu ve gelininden başka eve taşınmalarını istedi. Ancak oğlu Burak D.’nin, “Biz değil sen gideceksin” demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlunun kendisini darp edip, sürükleyerek evden attığını iddia eden Nilüfer G. polise giderek şikayetçi oldu. G. polise verdiği ifadede, “Oğlum ve gelinim iki yıl önce yurtdışından Türkiye’ye geldi. O zamandan beri benim evimde yaşıyorlar. Ne istedilerse yaptım. Ama hiçbir istekleri bitmiyor. Beni anne yerine koymuyorlar” dedi. Gelini ve oğlunun huzurunu kaçırdığını söyleyen Nilüfer G., “Gelinimin bana olan saygısız davranışları yüzünden evime gelmelerini istemiyorum” dedi.

“BİR OĞLUM EVDEN ATTI DİĞERİ BOĞAZIMI SIKTI”

Olay günü oğluna kendilerini evde istemediği söylemediğini anlatan G., “Bu evden sen gideceksin diye söyleyerek beni sürükleyip kapı dışarı attı. Kapıyı kilitledi. Ben de evin camını indirdim. Sonra başka yerde oturan oğlum Uğur geldi. Ben polisi arayacağım deyince boğazımı sıkmaya başladı. Polisi arayarak kurtuldum” dedi.

“DONDURMA ALDIM DİYE TARTIŞMA ÇIKARDI”

İfadesi alınan Burak D. ise annesinin suçlamalarını kabul etmedi. Annesinin ısrarı ile Türkiye’ye dönerek yanına yerleştiğini anlatan D., “Buzluğu açıp aldığım dondurmaları görünce gerildi. Çok para harcadığımı söyleyerek tartışma çıkardı. Başka konulardan da yavaş yavaş gerginliği tırmandırdı” dedi. Eşinin çocuklarla balkonda yemek yediği sırada annesinin üstüne yürüyerek evden kovmaya çalıştığını anlatan D., “Kolundan tutup ne yapıyorsun dedim. Kendisi bana vurmaya çalışınca ben de onu salondan çıkardım. Kendimizi salona kilitledim ama annem kapının camın kırarak tekrar içeri girdi” dedi.

“BİR ANDA BANA SALDIRDI”

Leyla D. tanık olarak verdiği ifadede kaynanası olan Nilüfer G.’nin bir anda kendisine saldırdığını söyleyerek, “Uğur sakinleştirmeye çalışırken onu da darp etti. Sonra sert plastikten olan sepeti Uğur’un üstünde kırdı. Eşim Burak D.’nin üstüne de saksı fırlattı. Saksı eşimin beline geldi. Bizi yurtdışından kendisi çağırdı” dedi.

ANNEYE SİLAHLA YARALAMAKTAN DAVA

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında anne ve iki oğluna karşılıklı dava açıldı. Anne Nilüfer G. hakkında, “silahla kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarını zincirleme bir şekilde işlediği gerekçesiyle 1 yıl 7 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Burak D. hakkında, “silahla kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 9 aydan 3,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, Uğur D. hakkında “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.