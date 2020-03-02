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02.03.2020 - 13:01 |

Gelinim Mutfakta kim elendi? Beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle ertelenmişti. Yeni bölüm ile bugün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde son puanlama yapıldı. Kayınvalideler Hindistan Cevizli Puf'u tadımının ardından puanlarını dağıttı. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi? Beş altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Kanal D ekranında haftanın beş günü boyunca ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle ertelenmiş ve Cuma günü gerçekleştirilmesi beklenen Haftanın finali ertelenmişti. Haftanın finali yeni bölüm öncesi Kanal D ekranında bugün yayınlandı. Hindistan Cevizli Puf konusunda hünerlerini sergileyen gelinler kayınvalidelerden aldıkları puanların ardından günün birincisi belirlendi. Günün en yüksek puanını alan isim Çeyrek altının sahibi olurken hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ise beş altın bileziğin sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz hafta en düşük puanı alan ve yarışmaya veda eden gelin kim oldu? Beş altın bileziği hangi gelin bileğine taktı?

Günün en düşük puanını alan gelin 11 puan ile Özüm oldu. Günün en yüksek puanını alarak Çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puan ile Ezgi oldu. Ezgi haftanın finali öncesinde son Çeyrek altının sahibi olan isim oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan isim Özlem ve Özüm oldu. Haftanın en düşük puanını alan isim 52 puan ile Özüm oldu ve yarışmaya veda edem gelin oldu

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Beş altın bileziğin sahibi olan gelin 67 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu

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