13.04.2020 - 17:34 | | DHA
Gemideki muz yüklü konteynerden 34 kilo kokain çıktı
Mersin’de uluslararası boyutta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir gemide muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika’daki bir limandan Mersin Limanı'na gelecek olan gemideki muz yüklü konteynerlerde kokain gizlendiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, geminin limana gelmesinin ardından konteynerlerin soğutucu bölümünde arama yaptı. Aramada, boşluklar içerisinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameradaŞikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.’ için, “Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti” dedi. İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.