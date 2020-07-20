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20.07.2020 - 15:13 | | DHA

Gemlik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K. adlı kişinin Gemlik’e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce dün düzenlenen operasyonda F.K., otomobiliyle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1060 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen başka bir operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.V., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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