Genç doktora bisiklet jesti

İstanbul Bahçelievler’de yaşayan kalp-damar cerrahı asistan doktor Oğuzhan Semercioğlu (26), görevli olduğu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bisikletle gidip geliyordu. Ancak aldığı iki bisikleti de çalınan Semercioğlu, bu kez ulaşım için dolmuş kullanmaya başladı. Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmasıyla toplu taşıma araçlarını kullanmayan Semercioğlu, sosyal medyadan “Aracım olmadığı için işe dolmuşla gidiyordum, Kovid-19 nedeniyle taksiyle gidiyorum ama ona da güvenemiyorum. En iyisi bisikletimle gitmek ama iki kez çalındığı için 3. kez almaya da cesaret edemiyorum” diye yazdı. Semercioğlu’na bir takipçisi bisiklet hediye etti. Aldığı hediyeyi hesabından paylaşan Semercioğlu, “Bugün hayatımda asla unutamayacağım bir şey oldu. Bir takipçim attığım tweete istinaden bana bisiklet alıp göndermiş. Sırf hastaneye güvenli gidip gelmem için gönderdiğini söyledi. Ağlasam mı gülsem mi, bilemiyorum. Motivasyonumu o kadar artırdı ki. Umuduma umut kattı” ifadelerini kullandı. Hastanede koronavirüs vakalarına baktıklarını belirten Semercioğlu, Milliyet’e konuştu:

“Özel aracım yok. Evden hastaneye gitmek için de bisiklet kullanıyordum. İki kez bisiklet aldım. Bir tanesi evin önünden, diğeri de hastanede çalındı. Genelde hastaneye dolmuşla gidip geliyorum. Koronavirüs vakalarının ardından taksi kullanmaya başladım. Ancak yaşadığım tedirginlik nedeniyle söz konusu tweeti attım. Dün (önceki gün) bir takipçim bana ulaştı. “Eşimle birlikte sana bir bisiklet hediye etmek istiyoruz. Adresini yazar mısın’ dedi. Gerek olmadığını söyledim ama ısrar edince adresimi yazdım. Bir saat sonra evin zili çaldı. Kapıyı açınca bir kişi elinde bisikletle ‘Size hediye geldi’ dedi. Çok şaşırdım. Kaskı, çamurluğu bütün malzemeleriyle göndermiş.”

İstanbul’u turlayacak

Bisikleti gönderen çiftle konuştuğunu aktaran Semercioğlu, şöyle devam etti:

“Bisikleti aldıktan sonra Twitter’dan irtibata geçtiğim kişiye yazdım. Adının açıklanmasını istemedi. Teşekkür ettim. ‘Teşekkür etmene gerek yok. Yolun açık olsun. Güvenle git-gel’ dedi. Son günlerde bu koronavirüs salgını yüzünden hepimizin moralleri bozuktu. Hastanede sürekli arkadaşlarla ‘Ne olacak’ diye düşünüyoruz. Böyle zorlu bir zamanda hediyenin gelmesi umudumu artırdı. Hastanedeki arkadaşlarım da çok sevindi. Motive edici bir hediye oldu. Bu salgın bittikten sonra İstanbul’u bisikletle gezeceğim.”