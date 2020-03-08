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08.03.2020 - 10:37 | | DHA

Genç kadın, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı!

Karaman’da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı. Ülker A. hastaneye kaldırılırken, Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Genç kadın, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi. Rabi A.,  sokakta boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ülker A. ile karşılaştı. İki kadın arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rabia A., Ülker A.'ya bıçakla saldırıp karnından yaraladı.

Kanlar içinde kalan Ülker A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

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