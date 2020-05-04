MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Genç kadın, tartıştığı eski kocasını bıçakladı!
ABONE OL
04.05.2020 - 12:03 | | DHA

Genç kadın, tartıştığı eski kocasını bıçakladı!

Antalya’da Seda İ. (31), kendisini darbettiğini öne sürdüğü eski eşi Mehmet G.'yi (33) sırtından bıçaklayıp yaraladı. Gözaltına alınan Seda İ.'nin, daha önce de Mehmet G.'yi sokakta bıçakla kovaladığı ortaya çıktı.

Genç kadın, tartıştığı eski kocasını bıçakladı!

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Güçlü Sokak'taki 3 katlı sitenin giriş katında bulunan dairede meydana geldi.

Genç kadın, tartıştığı eski kocasını bıçakladı

Bir süre önce ayrılan ancak birlikte yaşamaya devam eden Mehmet G. ile Seda İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet G.'nin kendisini darbetmesine sinirlenen Seda İ., mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Mehmet G., yakınları tarafından çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Seda İ. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkilinin sürekli tartıştığı, bir süre önce de Seda İ.'nin Mehmet G.'yi bıçakla sokakta kovaladığı ortaya çıktı. Çiftin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi. Seda İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 

 

'Ölmek ne garip şey anne' notu bırakıp kaybolduAdana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazan genç kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Ne zaman kalkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Ne zaman kalkacak?

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

65 yaş üstüne dışarı çıkma izni mi gelecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne dışarı çıkma izni mi gelecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber