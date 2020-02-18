Genç kadına büyük şok! Güldüğünde dudaklarından iltihap akınca...

İstanbul’da tekstil tasarımcısı Ece Deniz (24) 2017 yılında estetik cerrahi uzmanı operatör doktor M.K.’nın Nişantaşı’ndaki kliniğine giderek dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Doktor tavsiyesi üzerine 3 ay sonra işlem yeniden tekrarlandı. Ancak bir süre sonra Deniz’in dudağı iltihaplanıp şişti. Deniz’in başvurduğu doktor ilaç ve yapılan dolgunun eritilmesi amaçlı başka bir enjeksiyon işlemi uyguladı. Güldüğünde dudaklarından iltihap akan genç kadın bir süre maskeyle işe gidip gelmek zorunda kaldı. Yaşadığı sıkıntılardan kurtulamayan, konuştuğunda ve güldüğünde ağzı yamulan Deniz, avukatı Melda Merve Çakır aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘KALICI HASAR OLUŞABİLİR’

Avukat Çakır dilekçesinde “Müştekinin tedavi sürecinde yüzünde kalıcı hasar oluşacağı ya da duyularının işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olacağı da uzman doktorlar tarafından sabit görülmüştür. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Avukat Çakır ayrıca müvekkili adına bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

‘HAYATIM MAHVOLDU’

Geçirdiği operasyon nedeniyle hâlâ sorun yaşadığını ifade eden Deniz, şunları söyledi: “Psikolojim bozulmuştu. Doktor dudağımın halini gördüğünde şok oldu. Neden olduğunu dahi anlamadı. ‘Alerjik reaksiyon’ dedi. 2 yıl geçti ama dudağım ara ara iltihaplanıyor. Daha kötü olur diye doktorlar müdahale etmek istemiyor. Hayatım mahvoldu. Benim gibi mağdur 3 kadın daha var ama dava açmaktan vazgeçtiler.”

DOKTOR: İŞLEMDE HATA YOK

Op. Dr. M.K. mahkemeye verdiği cevapta yapılan işlemden çok memnun kaldığı için 3 ay sonra tekrar geldiğini ve işlemi tekrarlattığını anlattı. M.K. hastaya uygulanan işlemde herhangi bir kusur ve hata bulunmadığını, hastanın kendi vücudundan kaynaklanabilecek alerjik ve diğer reaksiyonlar hakkında bilgilendirildiğini bu nedenle de olayda bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.

BURCU PURTUL UÇAR- HÜRRİYET