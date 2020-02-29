MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Genç kadını göğsünden kurşunlayıp yola attılar
ABONE OL
29.02.2020 - 12:24 | | DHA/İHA

Genç kadını göğsünden kurşunlayıp yola attılar

Bursa'da göğsünden vurularak taksiden yola atılan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla alakalı genç kadını taksiden yola atan boşanma aşamasındaki kocası gözaltına alındı.

Genç kadını göğsünden kurşunlayıp yola attılar

Olay, Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi Çalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ticarî plakalı taksiden yola bir kadının atıldığını gören vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının tabanca ile göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi.

İsminin Elif A. olduğu öğrenilen 25 yaşındaki kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KADINI VURAN KOCASI ÇIKTI

Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını inceledi. Ticarî taksinin plakasını bulan ekipler, taksici ve aileden aldıkları ifadeler doğrultusunda, şüphelinin genç kadının boşanma aşamasındaki kocası Hüseyin Ömer A. olduğunu tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı. Elif A. ile Hüseyin Ömer A.'nın ayrı yaşadıkları ve boşanma sürecinde oldukları öğrenildi. Ticari taksiye binerek Elif A.'nın yanına konuşmak için giden Hüseyin Ömer A'nın, araç içerisinde silahını ateşlediği belirtildi.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Toplu halde havalanıp İdlib'deki hedeflere ateş olup yağdılar!

Son dakika... Toplu halde havalanıp İdlib'deki hedeflere ateş olup yağdılar!

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

NATO 4. ve 5. madde nedir?

NATO 4. ve 5. madde nedir?

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Sıradaki Haber