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21.02.2020 - 14:07 | | İHA

Genç kadının feci ölümü: 4 araç art arda ezdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobilin çarpıp savurduğu kadına görgü tanıklarının iddiasına göre art arda TIR, kamyon ve ticari araç olmak üzere 3 araç daha çarptı.

Genç kadının feci ölümü: 4 araç art arda ezdi

Kaza, Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Yünsa Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Kapaklı ilçesi istikametinden Çerkezköy ilçesi istikametine doğru B.A. yönetimindeki 34 SD 5451 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan Perihan A. (27) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına seyir halinde bulunan TIR, kamyon ve ticari olmak üzere 3 araç daha çarptı. Çarpmanın etkisi ile genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Bunun üzerine genç kadın Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli sürücüyü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kadının başka bir araçtan, dışarı atıldığı ve bunun üzerine yoldan geçen aracın çarptığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili ayrıntılar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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