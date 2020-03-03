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03.03.2020 - 14:12 | | İHA

Genç kız dehşeti Müge Anlı'nın programında anlattı: 5 dakikada hayatımı bitirdi!

İzmir'de komşusu tarafından kaçırılan Tuğba Karaca, 7 gün boyunca yaşadığı dehşet dolu anları Müge Anlı'ya anlattı. Yaşadığı dehşeti anlatan genç kız, ''5 dakikada hayatımı bitirdi. Bana yaptıklarını düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum'' dedi.

Genç kız dehşeti Müge Anlı'nın programında anlattı: 5 dakikada hayatımı bitirdi!

İzmir’de 24 yaşındaki gıda teknikeri Tuğba Karaca'nın 25 Şubat’ta komşusu A.B. tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Kızlarına ulaşamayan ailesi, çareyi Müge Anlı’ya başvurmakta bulmuştu. Bir süre sonra A.B., genç kızı Ödemiş Adliyesi’ne bırakıp kaçmıştı.

Kurtulduktan sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı’nın programına konuk olan Tuğba Karaca, 7 gün boyunca yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını söyleyen 24 yaşındaki Karaca, "İşe giderken beni yolda zorla arabaya bindirdi. 7 gün boyunca farklı farklı dağ evlerinde kaldık. Onunla evlenmem için bana her türlü baskı ve şiddeti uyguladı. 5 dakikada hayatımı bitirdi. Bana yaptıklarını düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum" dedi. Şüpheli A.B.’nin her yerde arandığı bilgisi paylaşıldı.

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