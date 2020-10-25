Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı!

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nın acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre S.K., rahatsızlanarak gittiği hastanede doktor Merve Albayrak'a iğne yaptırmak istediğini söyledi.

Albayrak, iğneyi yapabileceklerini ancak ciddi yan etkileri olduğunu belirterek genç kızı uzman doktora yönlendirdi. Bu sırada anne M.K. (42), yan etkilerinden dolayı kızının iğneyi yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek, tepki gösterdi. S.K. de doktor Merve Albayrak'a saldırıp, darbetti. Genç kız daha sonra doktorun odasını dağıtıp, yere yattı, sinir krizi geçirdi.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Acil serviste görev yapan diğer doktor, sesleri duyup Albayrak'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.K. ve M.K.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Doktor Merve Albayrak ise aldığı darp raporu ile karakola giderek şikayetçi oldu.