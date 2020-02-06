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06.02.2020 - 13:48 | | DHA

Genç kıza çarpıp kaçtı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ehliyetsiz sürücü Barış K., yönetimindeki otomobille, bisikletli Ceylin Azizoğlu'na çarptı. Yaralanan Azizoğlu'na kısa süre bakıp kaçan Barış K. yakalandı.

Genç kıza çarpıp kaçtı!

Kaza, dün akşam saatlerinde, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi’nde meydana geldi. Spor salonundan bisikletiyle evine dönen Ceylin Azizoğlu’na, 54 HY 158 plakalı otomobil çarptı. Kazada Azizoğlu yaralandı. Sürücü, bir süre genç kıza baktıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ceylin Azizoğlu, tedaviye alındı.

Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkarak sürücüyü tespit etti. Kameralara yansıyan görüntüde, çarptığı kıza 2 dakika bakıp, kaza yerinden ayrıldığı görülen sürücü Barış K.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Barış K.'nin kullandığı aracın, trafik sigortasının da olmadığı belirlendi.

Barış K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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