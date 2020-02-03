03.02.2020 - 18:01 | | DHA
Genç kızı dövüp cinsel istismarda bulundu!
Konya’nın Akşehir ilçesinde Ş.Ç. (20), ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kızı dövüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Olay, dün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Ç., aralarında 16 yaşındaki kızın da bulunduğu 1'i kız 2 arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıktı. 2 kişinin yanlarından ayrılmasıyla Ş.,Ç. evine kadar bırakmak istediğini belirttiği kızı, iddiaya göre metruk binaya götürdü, dövüp, cinsel istismarda bulundu.
Olayın ardından durumun polise bildirilmesi üzerine Ş.Ç. gözaltına alındı. Genç kızın alınan doktor raporunda da cinsel istismara uğradığı belirlendi. Ş.Ç., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.