MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı!
ABONE OL
15.11.2020 - 14:19 | | DHA

Genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen G.K. (20) adlı genç kızı takip edip, arkasından sarılarak tacizde bulunan Emre Özturhan (33), polis tarafından yakalandı. Cinsel taciz, kapkaç gibi suçlardan 12 ayrı suç kaydı bulunan Özturhan, tutuklandı. Özturhan'ın genç kızı tacizde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı!

Olay, 10 gün önce Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen G.K. adlı genç kızı takip eden bir kişi, arkasından sarılıp, yere düşürmeye çalışarak elle tacizde bulundu. Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılan saldırgan, kaçtı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Polise şikayetçi olan G.K., "Biraz hızlandım ama arkamdan gelip bana sarılarak yere düşürmeye çalıştı. Aynı zamanda elle tacizde bulundu. Ben şüpheliye direnerek bağırıp yardım isteyince, bırakıp geldiği yöne hızla kaçtı" dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelinin, cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan Emre Özturhan olduğunu belirlendi. En son cinsel taciz suçundan hükümlü olduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı tespit edilen Özturhan, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Emre Özturhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

 

Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildiGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Trabzon'da facia! Yola savruldular

Trabzon'da facia! Yola savruldular

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet