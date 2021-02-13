Genç kızın feci sonu! Gürültüyü duyan koştu...

Olay, dün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce babası trafik kazasında hayatını kaybeden, annesi ve 3 kardeşi ile birlikte yaşayan İlayda S., üçüncü kattaki evlerinin terasından kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar İlayda S.'yi kanlar içinde görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm çabasına karşın sabaha karşı hayatını kaybetti.

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlayda S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin intihara ilişkin soruşturması sürüyor.