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03.03.2020 - 10:07 | | İHA

Genç kızın ölüme gidişi kamerada...

Tabzon’un Ortahisar ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen üniversite öğrencisi Aleyna Şahin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kızın ölüme gidişi kamerada...
Genç kız ölüme böyle gitti
Genç kız ölüme böyle gitti
Genç kız ölüme böyle gitti
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Trabzon Ortahisar ilçesindeki Yalıncak mahallesinde yaşayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aleyna Şahin (20) okula gitmek için evinden çıktı.

Karşıya geçerek minibüse binmek isteyen üniversite öğrencisine Mehmet K.’nın yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kızın ölüme gidişi kamerada...

    Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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