Genç kızın yardım çığlığı: Er ya da geç öldüreceğini söylüyor

İddiaya göre, İ.D.(24), 21 Aralık Pazartesi günü, bir süre önce babasından boşanıp, 3 çocuğuyla birlikte yaşayan annesi Sultan Kara'nın (40) Yayakent Mahallesi'ndeki evine geldi. Yine iddiaya göre, babasıyla aralarında mal paylaşımı nedeniyle problem olan annesiyle tartışmaya başladı. İ.D., tartışma sırasında annesini darbetti. Ertesi gün yeniden annesinin evine gelen İ.D., bu kez de kardeşi Cansel D.'yi (21), dövdü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.D.'yi gözaltına aldı. İ.D. gözaltına alınırken, iddiaya göre "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdı. İ.D. polisteki ifadesinde ise, "Kimseyi darbetmek için gitmedim. Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle konuşmaya gittim ama beni tahrik ettiler" dedi. İ.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.



'BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR'



Olaydan sonra hastaneden darp raporu alan Cansel D. ise, ağabeyinin serbest kalmasının ardından kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla bugün Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, İ.D.'den şikayetçi oldu. Genç kız, polisteki ifadesinde, olayın aile için mal paylaşımından kaynaklandığını anlatıp, "Annemle babam boşandı. Abim sürekli olarak annemi ve beni tehdit ediyor. Çünkü, kendisi annemle babamın boşanmalarından sonra, kendi üzerine olmayan malları istiyor. Bu yüzden anlaşmazlıklar çıkıyor. Son olarak geçen 22 Aralık Salı günü geldi ve beni darbetti. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Ancak, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından akrabalar ile haber gönderip, bizi öldüreceğini söyleyerek tehdit ediyor" dedi.



'AKRABALARIMIZ ONU DESTEKLİYOR'



Cansel D., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "İlk olarak geçen pazartesi günü abim İsmail D. annemi darbetti. Ertesi günde beni darbedip, burnumu kırdı. Daha sonra yere atarak tekmelemeye ve yumruklamaya başladı. Sol elimde sıkıntı var. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Polisler ifadesini almak için karakola götürdü. Ancak ifadesinde, 'Pişman değilim, çıkınca aynısını yapacağım' dedi. Akrabalarım, 'Erkektir yapar' kafasında olduğu için ona destek çıktılar. Bunun üzerine mahkemeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Uzaklaştırma bile verilmedi. Sonrasında ağabeyim İ. D., akrabalarımızı arayıp bizi er ya da geç öldüreceğini söylüyor. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Tam aksine akrabalarımız onu destekliyor. Benim gücüm yetmiyor. Gidebileceğimiz güvenli hiçbir yer yok. Lütfen sesimiz olun bize yardım edin" dedi.