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27.05.2020 - 11:18 | | İHA

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti!

Antalya’da iki genç kızın sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumrukların da konuştuğu kavga, çevredekilerin uyarıları sonrası son buldu.

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti!

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya olduğu belirtilen görüntülerde, Üçgen Mahallesi’nde iki genç kız akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saçlarından tutup birbirlerini savuran iki kız çevredekilerin uyarılarına rağmen kavga etmeye devam etti. Bu sırada ikili park halindeki bir araca çarptı. Görüntüleri çeken bir vatandaş, ‘gitti o araba’ derken, yanındaki bir başkası da, ‘sen de arabayı mı düşünüyorsun birader’ diyerek kızların kavgasının önemine işaret etti.

Kızlardan birisi diğerini kavganın sonuna doğru yere yatırarak kafasına üst üste yumruk atmaya başlayınca, çevredekilerin tepkisi arttı. Bunun üzerine kızlar ayrılarak kaçmaya başladı.

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