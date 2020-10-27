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27.10.2020 - 19:14 |

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları için heyecan dorukta... Ekim ayının sonuna gelinirken sürekli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesi ve sosyal medya hesabı kontrol ediliyor. Peki KYK burs ve yurt başvurularında son durum nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs ve yurt başvuruları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Öğrenciler artık bir tarih almak istiyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen binlerce kişi KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? diye soruyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK Destek Twitter hesabı başvuru tarihleri hakkında net bir tarih vermezken "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." dedi.

DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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