28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Geniş katılımlı etkinlikler şubat sonuna kadar yasak
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, Kovid-19’la mücadele kapsamında, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi.
Söz konusu etkinlikler daha önce 1 Aralık tarihine kadar ertelenmişti. Yeni genelgeye göre, aynı etkinlikler şubat ayının sonuna kadar ertelenmiş oldu.