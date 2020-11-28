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28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Geniş katılımlı etkinlikler şubat sonuna kadar yasak

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, Kovid-19’la mücadele kapsamında, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

Geniş katılımlı etkinlikler şubat sonuna kadar yasak

Söz konusu etkinlikler daha önce 1 Aralık tarihine kadar ertelenmişti. Yeni genelgeye göre, aynı etkinlikler şubat ayının sonuna kadar ertelenmiş oldu.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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