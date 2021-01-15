Gerçekler 42 yıl sonra ortaya çıktı

Ankara’da 24 Mart 1978’de Savcı Doğan Öz cinayetinin bilinmeyenleri, 42 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Gazeteci Berivan Tapan’ın kaleme aldığı ve Tekin Yayınevi’nden çıkan ‘Savcı Doğan Öz’ü Vurdular-Bir Kontrgerilla Cinayeti’ adlı araştırma kitabında sayısız belge ve tanık ifadesinin yanı sıra, Öz’ün ailesine bıraktığı özel mektupları da yer alıyor.

Doğan Öz’ün cinayete kurban gitmesinden sonra adliyedeki odasında bulunan ve eşi Sezen Öz’e gönderilen eşyaları arasında ‘Kontrgerilla Raporu’na ilişkin bilgiler kitaptaki en çarpıcı bölümler. Raporun dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e bizzat Doğan Öz’ün eşi Sezen Öz tarafından verildiği belirtiliyor.

‘Hayal kırıklığı oldu’

Raporda, şiddet olaylarının Ecevit hükümeti ve demokrasi umuduna yönelik gerçekleştiridiği ve perde arkasında gizli haber alma örgütlerinin kontrgerillayı yönlendirmesinin rol oynadığına dikkat çekiliyor. Kitapta Sezen Öz ile dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasında raporla ilgili geçen diyalog da şöyle yer alıyor: “Sezen Öz, Ecevit’e raporu okuduktan sonra, eşini katleden güçlerin çok farklı noktalarda bulunduklarını anlattı. Ecevit, eski gazeteci kimliğiyle hareket edip, anlatılanları dinleyip, not almakla yetindi. Belki de odasının dinlendiğini düşündüğü için suskundu… Ecevit’in rapordaki ifadeleri duyar duymaz harekete geçeceğini düşünen Sezen Öz ve Gazalcı için görüşme, tam bir hayal kırıklığı oldu.”

Doğan Öz’ün öldürülmeden önce 10 gün önce eşiyle yaptığı konuşmalar da kitapta yer alıyor. Doğan Öz, suikstten 10 gün önce eşi Sezen Öz’e, “Nöbetim sırasında beni öldüreceklermiş. Önce sis bombası atıp, sonra da beni makineli ile tarayacaklarmış” derken, devamında ise “Gerçekten çok korkmaya başladım. Yani şimdiye kadar birçok olayda meslek dolayısıyla geçirdiğim tehlikeler oldu. Fakat bu boyutta bir tehlikeyi ilk kez hissediyorum ve ürperiyorum ama bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Soruşturduğum bazı olayların izi, devlet içinde üst makamlara kadar tırmanıyor. Ama üzerine gidilmesi lazım. Cumhuriyeti tehdit eden ölçüde bir tehlike varittir ve cumhuriyetin savcısı bunu önlemek zorundadır.” Sezen Öz, eşinin korktuğunu söylemesine şaşırmıştı. Alışık değildi onun böyle konuşmalarına… Ama aynı zamanda eşinin kararlı olduğunu, vazgeçmeye niyetinin olmadığını da görebiliyordu” ifadelerini kullanıyor.

‘İyi insan olalım’

Kitapta, Savcı Doğan Öz’ün Mardin’e sürgüne gönderildiği dönem, çocuklarına hitaben 16 Mayıs 1974’de kaleme aldığı öncak ölümünden yıllar sonra ailesine ulaşan mektup yer alıyor. Öz, bu mektupta çocuklarına şu satırları kalemem alıyor:

“Bugün sizden ayrıyım. Mardin’deyim. Sizleri nasıl arıyorum bilemezsiniz. Artık 40 yaşındayım. Anneniz ve ben yalnız insanları sevdik, yalnız toplumun mutlu olmasını istedik, yalnız kendimizden verdik. Ve biz hiçbir şeyden yılmayalım. Ve biz hiçbir zaman kendimizden utanmayalım. Hatalarımızı kolaylıkla kabul edelim, başarılarımıza hiç korkmadan yürüyelim. Biz, yeni bir tür insan, iyi insan, yaratıcı insan olmaya yürüyelim.”