Gercüş'te damdan düşen kadın öldü

Olay, Gercüş ilçesin bağlı Kozlu köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Halise Korkmaz, 2 katlı evlerinin damındayken dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Halise Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Şişli'de 'kuaför kaçırıldı' ihbarı polisi harekete geçirdi!İstanbul Şişli'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Cipte ruhsatsız bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüş anları güvenlik kameralarına yansıdı.