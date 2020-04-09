‘Gergin konuşmada bile yüz yüze bakın’

Uzmanlar, çiftlere aynı evin içinde dahi olsalar ayrı ayrı zaman geçirmeyi öğrenmelerini öneriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden öğretim üyesi Dr. Yudum Söylemez’in önerdiği tedbirlerin başında rahatlama ve nefes egzersizleri, ev içinde spor, duygularını yazdıkları günlük, müzik aleti çalmak, resim yapmak ya da arkadaşlarıyla online sohbet etmek geliyor. Hayatın artık eskisi gibi olmayacağını ve çiftlerin bu süreci fırsata çevirmelerini öneren Söylemez, “Çiftler hiç yapmadıkları kadar maddiyattan çok manevi değerleri paylaşmayı, birlikte hayal kurmayı, birbirlerine umut verebilmeyi deneyimleyebilir. Çocuklar için de anne ve babalarının bu süreçle olabildiğince sağlıklı bir şekilde başa çıktıklarını görmek güzel bir öğreti olabilir” şeklinde konuştu. Yoğun iş yükünün getirdiği stresle evden çıkamamanın yarattığı psikolojik travmanın çiftlerin birbirlerine karşı olan davranışlarını etkilediğini ve gerginlik anlarında çiftlerin kendilerine neyin iyi gelip gelmediğini bilemediklerini vurgulayan Söylemez, şu ifadeleri kullandı:

“Gergin konuşmaları çiftlerin yüz yüze ve göz göze yapmaları da gerginliği engelliyor. Eşlerinizle 15-20 dakika mola verdikten sonra konuşmaya devam edin. Bu, ilişkilerinizi daha da sağlıklı hale getirecektir.”

‘Ev kadının alanı inancı değişmeli’

İlişkilerde en çok ön plana çıkan sorunlardan birinin ev işlerinde erkeklerin kadınlara yeterince destek olmaması olduğunu söyleyen Söylemez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırmalar ev işlerine yardım eden erkeklerin olduğu ailelerde, ilişki doyumu ve cinsellik tatminin iki taraf açısından da daha yüksek olduğunu gösteriyor. ‘Ev kadının alanıdır’ inancının değişmesi gerekiyor.”