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22.12.2020 - 23:43 | | DHA

Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında istiflenen ürünler alev alev yandı.

Akşam saatlerinde, Kartepe İstasyon Mahallesinde Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Tesiste istiflenen ürünlerin alev almasıyla yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.  

Geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

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