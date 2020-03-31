Geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler artırıldı.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geri gönderme merkezlerinde de önemli tedbirler alındı. Bu kapsamda, öncelikle geri gönderme merkezlerinde çalışan tüm personele il sağlık müdürlükleri personelince koronavirüs konusunda bilgilendirme yapıldı, alınacak tedbirler ve virüse karşı korunma yöntemleri anlatıldı.

Temizlik tedbirleri artırılan tüm geri gönderme merkezlerine, yeterli sayıda ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi takviyesi de yapıldı.

Merkezlerin düzenli yapılan dezenfeksiyon işlemleri sıklaştırılırken, merkezlerin bulunduğu illerde yabancıların merkeze alınmadan önce sağlık kontrollerinin yapılacağı ön kabul alanları oluşturuldu.

YABANCILAR 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Ön sağlık kontrolünden geçirilerek geri gönderme merkezlerine alınan yabancılar merkezin ayrı bölümlerinde 14 gün boyunca karantinaya alınırken, herhangi bir sınır dışı veya salıverme işlemi de bu süre kapsamında yapılmayacak.

Yabancılar, 14 gün boyunca semptomlar açısından il sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilen hekimler tarafından takip edilecek. Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen yabancılar gecikmeksizin hastaneye sevk edilecek.

Tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar, tekrar geri gönderme merkezine kabul edilecek.

ZİYARETLER İKİNCİ BİR EMRE KADAR ASKIYA ALINDI

Bu arada, geri gönderme merkezlerinin tümüne 55 bin 400 çift eldiven ve 92 bin 600 tıbbi maske, 6 bin 700 FFP2 maske, 6 bin 700 koruyucu tulum, 1000 lamine tulum, 6 bin 700 koruyucu gözlük ve 2 bin 800 litre el dezenfektanı gönderildi. İhtiyaç duyulması halinde merkezlere malzeme takviyesi de yapılacak.

Ayrıca merkezlere yapılacak ziyaretler ikinci bir emre kadar askıya alınırken, avukata erişim hakkını ölçüsüz bir şekilde sınırlandırmama ana ilkesi çerçevesinde avukatlar ve noter ziyaretleri için tedbirler geliştirildi.

Tüm tedbirler titizlikle uygulanırken, bugüne kadar geri gönderme merkezlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir yabancı ise tespit edilmedi.

GÖREVLİ PERSONELİN MASKE VE ELDİVEN KULLANMALARI ZORUNLU TUTULDU

Geçici koruma kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanların barınmasına izin verilen Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de bulunan 7 konteyner kentteki barınma merkezlerinde 63 bin 948 kişi kalıyor.

Geçici barınma merkezlerinde koronavirüse yönelik broşür dağıtımı yapılırken, ayrıca sık sık bilgilendirme çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.

Hijyenin sağlanması kapsamında dezenfeksiyon işlemlerine başlanırken, görevli personelin maske ve eldiven kullanmaları da zorunlu tutuldu.

Hijyen kiti ve koruma malzemelerinin sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanması için girişimlerde bulunuldu ve bazı geçici barınma merkezlerinde kalanlara dağıtılmasına başlandı.

Yabancıların geçici barınma merkezlerine girişlerinde ateş ölçerle kontrolleri yapılıyor. İstisnalar dışında giriş çıkışlar da sınırlandırıldı.

Aynı zamanda 65 yaş ve üstü yabancılar başta olmak üzere tüm risk gruplarının geçici barınma merkezlerinden dışarı çıkmaları da önlendi.

MARKETLERDE BELİRLİ SAYININ ÜZERİNDE İNSANIN AYNI ANDA BULUNMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI

Bu grubun ihtiyaçlarının karşılanması için personel arasında görev dağılımı yapıldı. Yabancıların karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmek amacıyla geçici barınma merkezlerine ziyaretçi kabul edilmiyor. Barınanların il dışına seyahatlerine de izin verilmiyor.

Sosyal izolasyonun ve kalabalık alanlardaki yoğunlukların azaltılmasına yönelik olarak merkezlerdeki ortak alanlar kullanıma kapatılırken, marketlerde de belirli sayının üzerinde insanın aynı anda bulunmaması için tedbirler alındı.

Genel Müdürlükçe alınan tedbirlerin yanı sıra merkezlerin bulunduğu illerin valilikleri tarafından geçici barınma merkezi yönetimleri koronavirüse ilişkin gerekli tedbirleri almaları yönünde bilgilendirildi.

Her geçici barınma merkezinin salgın hastalığa ilişkin planlaması yapılırken, bu kapsamda il sağlık müdürleriyle gerekli koordinasyon da sağlanıyor.