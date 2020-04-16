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16.04.2020 - 16:39 | | DHA

Geri manevra kazası: Arkasındaki kadını fark etmedi...

Isparta'da sürücüsü geri manevra yapan kamyonet, bir kadına çarptı. Kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Geri manevra kazası: Arkasındaki kadını fark etmedi...

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Isparta Gazi Kemal Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yaya yolu üzerinde geri manevra yapan 32 LC 135 plakalı kamyonet sürücüsü O.A., arkası dönük olduğu için aracı fark etmeyen S.B.'ye çarptı.

Kaza sonrası çevredekiler ile kamyonet sürücüsü yaralı kadının yardımına koştu. İhbarla  gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., hastaneye götürüldü.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kamyonet sürücüsü O.A.'nın ise ifadesine başvuruldu. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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