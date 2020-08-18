AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Binlerce aday bu sorunun yanıtını arıyor

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının sona ermesinin ardından MEB tarafından yapılan açıklamada sonuçların http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacağı duyurulmuştu. Dün gün boyu araştırmalarını sürdüren adaylar sonuçların açıklanmamasının ardından sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 17 Ağustos olarak duyurulan AÖL 2. dönem sonuçlarının açıklanmamasının ardından adaylar sonuçlar için bekleyişini sürdürmeye devam ediyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı. AÖL 2. dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve Öğrenci numarası ve şifre girdikten sonra sorgulama işlemi yapılabilecek.

AÖL'DEN ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.