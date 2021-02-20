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20.02.2021 - 19:45 | | DHA

Geriye bu görüntü kaldı! 5 ton imha edildi

Siirt'te gıda denetimi yapan ekiplerin, bir işletmede ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi. İşletmeye 27 bin 306 TL ceza kesildi.

Geriye bu görüntü kaldı! 5 ton imha edildi

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada 155 Polis İmdat Hattı'na gelen ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk etine el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, insan sağlığı için risk teşkil eden ürünlerin ekiplerin nezaretinde imha edildiği ve işletmeye 27 bin 306 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

Geriye bu görüntü kaldı 5 ton imha edildi

 

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