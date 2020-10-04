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04.10.2020 - 01:12 | | İHA

Geriye bu görüntü kaldı! Sürücü gözaltında

Karaman’da TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geriye bu görüntü kaldı! Sürücü gözaltında

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö yönetimindeki 42 ADU 886 plakalı TIR, kavşakta Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Makhamatıusuf Abdaziov’un (20) kullandığı 70 HC 001 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletle birlikte yaklaşık 30 metre sürüklenen sürücü kafasını kaldırıma çarptı.

Geriye bu görüntü kaldı Sürücü gözaltında

Ağır yaralanan Abdaziov, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonra kaldırıma oturan TIR sürücüsü S.Ö’nün bir hayli üzgün olduğu görüldü. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından TIR sürücüsü S.Ö, gözaltına alınarak Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geriye bu görüntü kaldı Sürücü gözaltında

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