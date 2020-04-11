Getir Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor mu? sorusunun cevabÄ± merakla araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehirle Zonguldak'ta, il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirildi. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sonrasÄ±nda ise internet Ã¼zerinden sipariÅŸ verme uygulamalarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Peki Getir Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor mu, sipariÅŸ veriliyor mu? Ä°ÅŸte detaylar...

GETÄ°R Ã‡ALIÅžIYOR MU?

Getir'in Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.Ä°ÅŸte o aÃ§Ä±klama:

"BugÃ¼n saat 13:00 itibarÄ±yla sipariÅŸ almayÄ± durdurduk. 14:00 itibarÄ±yla depolarÄ±mÄ±zÄ± kapatÄ±yoruz.

Pazartesi sabahÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere."

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SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI GENELGESÄ°

AÃ‡IK OLACAK Ä°ÅžYERÄ°, Ä°ÅžLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek Ã¼retiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fÄ±rÄ±n ve/veya unlu mamÃ¼l ruhsatlÄ± iÅŸyerleri,

b) TÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã¼rÃ¼nleri ve tÄ±bbi malzemelerin (tÄ±bbi maske dahil) Ã¼retiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerleri,

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c) Kamu ve Ã¶zel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in gerekli kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± (huzurevi, yaÅŸlÄ± bakÄ±m evi, rehabilitasyon merkezleri, acil Ã§aÄŸrÄ± merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nÃ¼fusa bir adet olmak Ã¼zere gÃ¶re valilikler/kaymakamlÄ±klar tarafÄ±ndan belirlenecek akaryakÄ±t istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) DoÄŸalgaz, elektrik, petrol sektÃ¶rÃ¼nde stratejik olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ten bÃ¼yÃ¼k tesis ve iÅŸletmeler (TÃ¼praÅŸ, termik ve doÄŸalgaz Ã§evrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri,

h) Hayvan barÄ±nak, Ã§iftlik ve bakÄ±m merkezleri,