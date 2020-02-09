Gez... Çek... Yaz...

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09.02.2020 - 07:00 |

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Londra’nın simgesi köprü

Aslı Güven: Londra’nın en büyük simgelerinden biri Tower Bridge yani Kule Köprüsü. Victoria tarzı gotik mimarisiyle ünlü bu köprü Thames Nehri’nden geçmekte olan gemilere izin verebilmek için açılır kapanır yapılmış. Köprüde 2 yönlü yaya ve araç trafik yolu bulunuyor. Kulelerinde ise köprünün tarihçesine ve mimarisine ait sergi ve müze var.

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Kars’ta Rus etkisi

Ayfer Yıldız: Kars, zamanında Rus işgali gördüğünden ilin tamamında Rus mimarisinin etkisi var. Bazılarının içi ve dışı, bazılarının ise sadece içi korunmuş. Burası Fethiye Camii; bir zamanlar Alexander Nevsky Katedrali’ymiş desem? 19. yüzyıl başlarında Rus işgali döneminde kilise olarak hizmet vermiş. Kars’ın kurtuluşundan sonra 2 tane minare ekleniyor ve karşınızda Fethiye Camii.

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Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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