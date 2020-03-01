Gez...Çek...Yaz...

‘Doğa ve insan’









Gizem Güzelsoy: Burası Meksika, Tulum’un sahil kısmındaki oteller bölgesi. Arkamdaki ise Daniel Popper isimli sanatçının 2018’de bu bölgenin hassas ekosistemine dikkat çekmek için yaptığı “Ven a la Luz-Come into light” heykeli. Sanatçının dediğine göre eser, doğa ve insan arasındaki derin bağı simgeliyor.



‘Rengarenk Portobello’









Hamide Tekin: Güzel havayı fırsat bilip Londra’da en sevdiğim yerlerden biri olan Portobello’ya gittik. Rengarenk Viktoryan evler, küçük dükkânlar, şirin kafeler ve fotoğrafik sokaklarıyla saatler harcamalık bir yer. Portobello’da bir de haftanın her günü kurulan sokak pazarı var, genellikle ikinci el ürünlerin, antika eşyaların ve el yapımı ürünlerin satıldığı bu pazarı gezmek çok eğlenceli.