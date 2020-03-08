Gez... Çek... Yaz...

‘Doğa ve insan’

Meryem Karaca: Hatay, Samandağ’daki Beşikli Mağara, tamamen kayaya oyulmuş mezarlardan oluşmakta. Yöre halkı tarafından mezar adasının içinde yan yana aynı boyutlarda işlenerek biçimlendirilmiş, üzeri düz çatılı iki taş sandukalı mezardan ötürü Beşikli Mağara olarak adlandırılmış. Bu mağarayı, Titüs Tüneli’nden 150 metre yürüyerek görebilirsiniz.

‘Hangi renk ev?’

Tuba Cöbek Okutucu: Londra’daki Notting Hill’deki bu renkli evleri sevmeyen var mı bilmiyorum. Hayatımda nude renkleri sevdiğim kadar renklerin enerjisini de apayrı seviyorum. Buraya her gelişimde kendime sorduğum ve asla karar veremediğim soruyu size de sormak isterim. Eğer şu renkli evlerden birinde oturacak olsanız hangi rengi seçerdiniz? Mavi, turuncu, kırmızı, lila ya da pembe?