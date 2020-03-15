Gez... Çek... Yaz...

Çölde safari / Tuğba Akbaş









Dubai’de yapılacak aktivitelerin başında çöl safarisi geliyor. Safari için farklı seçenekler mevcut. Biz gün batımını çölde geçirmek için saat 3’te başlayana katıldık. Böylelikle hem hava aydınlıkken hem de karanlıkken çölde olma hissini deneyimledik. Sessizliğin ve sonu yokmuşçasına uzanan bu kum tepelerinin arasında huzurun tadını çıkardık, bolca fotoğraf çekildik ve kum boardu yaparak eğlendik.



Fotoğraflık bina / Ezgi Çoban



Mtatsminda Park, Tiflis’e tepeden bakan kocaman bir park. Buraya teleferikle çıkılıyor, gidiş-geliş ve kart ücreti dahil 14 Lari. Sanırım Tiflis’teki aktivitelerden en pahalısı, 28 TL’ye falan tekabül ediyor. Ben kasım ayında gittiğim için büfeler ve parktaki oyuncaklar hep kapalıydı. Sonbaharın renkleri ve tadı ayrı olsa da baharda mükemmel olacağını düşünüyorum.









Bu önünde durduğum yer de parkın Instagramlık noktası. Kendisi bir mini sinema.





