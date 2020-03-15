Gez... Çek... Yaz...

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15.03.2020 - 07:00 |

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Çölde safari / Tuğba Akbaş

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Dubai’de yapılacak aktivitelerin başında çöl safarisi geliyor. Safari için farklı seçenekler mevcut. Biz gün batımını çölde geçirmek için saat 3’te başlayana katıldık. Böylelikle hem hava aydınlıkken hem de karanlıkken çölde olma hissini deneyimledik. Sessizliğin ve sonu yokmuşçasına uzanan bu kum tepelerinin arasında huzurun tadını çıkardık, bolca fotoğraf çekildik ve kum boardu yaparak eğlendik.

Fotoğraflık bina / Ezgi Çoban

Mtatsminda Park, Tiflis’e tepeden bakan kocaman bir park. Buraya teleferikle çıkılıyor, gidiş-geliş ve kart ücreti dahil 14 Lari. Sanırım Tiflis’teki aktivitelerden en pahalısı, 28 TL’ye falan tekabül ediyor. Ben kasım ayında gittiğim için büfeler ve parktaki oyuncaklar hep kapalıydı. Sonbaharın renkleri ve tadı ayrı olsa da baharda mükemmel olacağını düşünüyorum.

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Bu önünde durduğum yer de parkın Instagramlık noktası. Kendisi bir mini sinema.


Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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