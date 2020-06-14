Gez... Çek... Yaz...

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14.06.2020 - 07:00 |

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Seyahatlerinizden fotoğraflarınızı, yazılarınızı gönderin yayımlayalım: facebook.com/milliyetrota, twitter.com/milliyetrota, instagram.com/milliyetrota, rota@milliyet.com.tr

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‘Huzuru buldum’

Emre Ünlü (@emre_unlu): Rosenlaui, İsviçre Alpleri’nin arasında muhteşem güzellikte yeşilin bin bir tonunun yer aldığı bir vadi ve arka planda görkemli Wetterhorn Dağı ile vadinin ortasından akan turkuaz tonlarıyla buzul nehri. Bu romantik dağ manzarasında tüm lüks moderniteden uzakta, deniz seviyesinden 1330 metre yükseklikte, Alpler’in nefes kesen doğasıyla iç içe huzur bulabilirsiniz.


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‘Çocukla Bali’yi gezdik’

Gamze Akterzi Çayan (@gamze.akterzi): Bali, konforun, yeşile doymanın ve huzurun tek adresi. 22 aylık kızımla gittiğimiz Bali seyahatinde sonsuz havuzlu otellerden birinde kalıp hem Bali’nin keyfine vardık hem de yeşil pirinç tarlaları içerisinde doğanın tadını çıkardık. Çocukla Bali seyahati mümkün. Bali’deki tropikal meyveler, vegan yemekler, güler yüzlü insanlar, işinizi daha da kolaylaştırıyor.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
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