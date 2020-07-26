Gez... Çek... Yaz...

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26.07.2020 - 07:00 |

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3 bin metrede saklı cennet

Serdar Karakullukçu: Yedigöller sadece Bolu’da bulunmuyor. Trabzon’daki Uzungöl’ün 25 kilometre güneyinde ve İspir’in Rize sınırında da aynı isimde göller topluluğu mevcut. Bolu ve Trabzon’dakini gördükten sonra sıra İspir’deki 3 bin 200 metre yükseklikteki Yedigöller’e geldi. Burada değişik boyutlarda, eşsiz güzellikte 11 göl var.

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Yolculuğa değiyor

Gizem Yüksel: Gökçeada’nın güney kıyısında olan sakin ve güzel koylarından Laz Koyu, merkezden yaklaşık 30 dakika sürüyor. Yolları biraz bozuk ama sonunda karşılaşacağınız güzelliğe değer. Rüzgar kuvvetli esse de koyu etkilemiyor, çarşaf gibi deniz, harika...


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Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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