Gez... Çek... Yaz...

Gölde kısa bir mola

Filiz Saka: Como Gölü gezimizi Menaggio’da sonlandırıp o yoldan İsviçre’ye dönmüştük. Yol üzerindeki Lago di Piano isimli bu minik gölde durup piknik yapmıştık. Yolun çevresi yürümek için çok uygun değildi ama harika bir bisiklet güzergâhı olabilir. Gölün görünüşü ise çok güzeldi.









‘İlkler şehri’

Ege Şahin: 150 yıl süren Pergamon Krallığı’nın merkezi olmuş Bergama, antik dönemde yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıklara sahne olmuş ve tarihi dokusunu günümüze kadar korumuş ender yerlerden. Tarihte ilkler şehri olarak bilinen Bergama, ilk parşömen, 200 bin ciltlik ilk Asya Kütüphanesi, ilk büyük hastane olan Asklepion, müzik, spor, tiyatro, güneş ve çamur ile yapılan ilk doğal tedavi, ilk en dik tiyatrolu kent gibi pek çok ilke imza atmış.







