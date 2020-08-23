Gez... Çek... Yaz...

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23.08.2020 - 07:00 |

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Turkuaz mavi Banff

Cem Güldemir: Banff Ulusal Parkı, Kanada’nın Alberta eyaletindeki en popüler turistik yer. Dağlık çevresi ve kaplıcalarıyla tanınan park, açık hava sporlarının da en favori destinasyonlarından. Baff’ta; yürüyüş, bisiklet, dağcılık ve kayak yerleri bulunuyor. Rockies Dağları’ndaki buzulların oluşturduğu yüzlerce turkuaz gölden biri olan Louise Göl’e yolunuzu düşürülebilir, gölü bir uçtan uca kanoyla geçebilirsiniz.

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‘Yazı hissetmedik’

Seda Tankız: Malatya’daki Darende Tohma Çayı’ndan selamlar. Burası yaz sıcağını hissetmediğiniz, serinliği ve muhteşem doğasıyla sizi büyüleyecek bir yer. Kanyonun enfes doğasında ateşsiz piknik yapabilir ya da kafelerde soğuk su eşliğinde çay içebilirsiniz. Kanyonda ayrıca rafting de yapılabiliyor.

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NATO uçağına Türk tanker uçağından yakıt ikmaliMilli Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.
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