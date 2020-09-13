Gez... Çek... Yaz...

Karadeniz’e özlem

İlknur Özdemir: Karadeniz’e gelince çay kırmadan rahat edemeyenlerden misiniz siz de? Bu fotoğrafta da Rize’nin Çayeli ilçesindeki Haremtepe (Çeçeva) Köyü’nde çay kırıyorum. Karadeniz yazmaya ne kalem yeter ne kağıt.

Büyüleyici atmosfer

Seda Silici: Aşk Vadisi tek kelimeyle bir doğa harikası. Kendine hayran bırakan bir atmosfere sahip. Yürüyüş yolunun verdiği keyif ise ayrı güzel. Kapadokya’ya gelme sebeplerinizden biri de kesinlikle Aşk Vadisi olmalı.