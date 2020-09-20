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20.09.2020 - 07:00 |

Gez... Çek...Yaz...

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‘Binlerce yılın sonunda oluşmuş’

Ecem Talaslıoğlu: Taşyaran Vadisi, Uşak’a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Kula yakınlarında yer alıyor. Deprem faylarıyla açılmış vadinin çatlak sistemlerine giren su, güçlü akıntılar ve taşıdığı çakıl taşlarıyla adeta bir değirmen gibi öğütmüş ve binlerce yılda böyle olağanüstü şekiller yaratmış. Kısacası vadi, su, rüzgâr ve tektonik hareketler sonucu oluşmuş. Vadide 2 bin 500 metre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunuyor.

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İstanbul’un fotoğraf noktalarından

Ayşe Korkmaz:

İstanbul’da fotoğraf çekilecek en iyi noktalar nereler’ sorusuna birçok cevabım var. Bunlardan biri de Küçüksu Kasrı. Mümkünse hafta içi, doğru ışık için sabahtan gidilmeli. Müzekart geçerli, otopark da mevcut.

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Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
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