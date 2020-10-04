MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gez...Çek...Yaz...
ABONE OL
04.10.2020 - 07:00 |

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Devasa kanyon

Gamze Nur Süyür:

İnceğiz diğer adıyla Arapapıştı Kanyonu, Denizli, Aydın ve Muğla sınırlarında yer alıyor. Bu fotoğrafın çekildiği konum ise Denizli’nin Kale ilçesindeki İnceğiz Köyü’nde bulunuyor. Büfenin de olduğu yerde manzaraya karşı piknik yapabileceğiniz kamelyalar var. Burayı mutlaka görmelisiniz.

Gez...Çek...Yaz...

Singapur’un süper ağaçları

Merve Sultan Kızılyaka Atasever:

Singapur’daki Gardens By The Bay’de farklı iklimlerden bitki, ağaçlar, seralar, yapay dağ, şelaleler ve restoranlar yer alıyor. Bahçenin en güzel ve etkileyici kısmı ise 25- 50 metre yüksekliğindeki 18 süper agaç. Bu ağaçlar, diğer bitkilere gölgelik alan yaratırken bir yandan da fotosenteze yardımcı oluyorlar, yağmur suyunu da topluyorlar.

Gez...Çek...Yaz...

 

TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldüKaraman’da TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beren’in büyük zaferi

Beren’in büyük zaferi

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Sıradaki Haber