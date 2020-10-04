Gez...Çek...Yaz...

Devasa kanyon

Gamze Nur Süyür:

İnceğiz diğer adıyla Arapapıştı Kanyonu, Denizli, Aydın ve Muğla sınırlarında yer alıyor. Bu fotoğrafın çekildiği konum ise Denizli’nin Kale ilçesindeki İnceğiz Köyü’nde bulunuyor. Büfenin de olduğu yerde manzaraya karşı piknik yapabileceğiniz kamelyalar var. Burayı mutlaka görmelisiniz.

Singapur’un süper ağaçları

Merve Sultan Kızılyaka Atasever:

Singapur’daki Gardens By The Bay’de farklı iklimlerden bitki, ağaçlar, seralar, yapay dağ, şelaleler ve restoranlar yer alıyor. Bahçenin en güzel ve etkileyici kısmı ise 25- 50 metre yüksekliğindeki 18 süper agaç. Bu ağaçlar, diğer bitkilere gölgelik alan yaratırken bir yandan da fotosenteze yardımcı oluyorlar, yağmur suyunu da topluyorlar.