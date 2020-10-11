Gez... Çek...Yaz...

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11.10.2020 - 07:00 |

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‘Rize’nin muhteşem köyü’

Pelin Çukurcaoğlu: Çeçeva, Rize’nin Çayeli ilçesine 14 kilometre uzaklıkta. Fakat ulaşmanız 30 dakikayı buluyor. Yolları sadece tek aracın geçeceği büyüklükte. Macera dolu bir yolculuktan sonra muhteşem köye ulaşıyorsunuz. Çaylıklara, ahşap evlerine ve tüm renklerine hayran kalıp, en güzel çaylık fotoğraflarınızı burada çekiyorsunuz. Ve günün sonunda keşke burada yaşasam hayalleriyle ayrılıyorsunuz.

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‘Hayran bırakıyor’

Sinem Ökeli: Hırvatistan’ın ana limanı olmasıyla bilinen Rijeka, turistik açıdan ülkenin güney sahilleri kadar dikkat çekici olmasa da onlarca tekneye ev sahipliği yapan marinası, toprak tonlarıyla dikkat çeken geniş caddeli merkezi ve salaş balıkçılarıyla görülmeye değer şehirlerden. Gezginlerin bu rotayı seçmesindeki en büyük sebeplerden biri de yaklaşık 560 basamak çıkarak ulaşabileceğiniz, denizin üzerindeki gün batımı manzarasıyla kendisine hayran bıraktıran Trsat Kalesi.

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Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
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