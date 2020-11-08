Gez... Çek...Yaz...

İstanbul’un tramvayları

Meltem Nizam Özdemir: İstanbul’un her iki yakasında 50 yıl süreyle hizmet veren elektrikli tramvaylar, şehrin sürekli artan hızına ayak uyduramadıkları için 1960’lı yıllarda yolcularına veda etmiş. 1989’da müzedeki eski vagonların restore edilmesiyle elektrikli tramvayın sembolik bir hatta nostaljik amaçlı olarak yeniden hizmete girmesi gündeme gelmiş. Bunun için de en uygun yer olarak İstiklal Caddesi seçilmiş. Çok da güzel olmuş. 1900’lü yıllarda yaşasaydım eminim seni çok severdim İstanbul!

Hâlâ ayakta

Gizem Karademir: Bergama Antik Kenti, tarih boyunca işgallere ve yıkımlara maruz kalmasına rağmen, stratejik bir noktada yer aldığı için tarih sahnesinden hiçbir zaman kaybolmamış. Kentle ilgili en üzücü şey ise Osmanlı zamanında Almanya’ya götürülen Athena ve Zeus sunakları. Bu sunaklar, şu anda Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde sergileniyor.