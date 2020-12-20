Gez...Çek...Yaz...

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20.12.2020 - 07:00 |

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Gizemli kent

Evrim Ertekin Ergün: Eğer siz de benim gibi antik kent seven biriyseniz Aizanoi, mutlaka listenizde olmalı. Peki, neden? Roma döneminin en önemli antik kentlerinden biri olan Aizanoi, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunuyor. Dünyanın en iyi korunmuş, Zeus Tapınağı ve ilk borsası bu gizemli kentte yer alıyor. Yine dünyanın bilinen tek tiyatro-stadyum kompleksi de burada.

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Bambaşka bir kültür

Pelin Karaoğlu: Saatler süren otobüs yolculukları, bitmek bilmeyen korna sesleri, önümüzde çarpışıp, birbirine selam verdikten sonra yoluna devam eden arabalar, kalabalık, büyüleyici piramitler, Kızıldeniz’in şahane su altı, bambaşka bir kültür, alışık olmadığımız bir coğrafya… Ve sayamadığım bir sürü şey. Mısır, o kadar güzeldi ki. Tek pişmanlığım çok daha uzun süreli plan yapmamış olmak.

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15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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