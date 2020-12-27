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27.12.2020 - 07:00 |

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Hüzünlü köy

Esra Yıldız:

Muğla’daki Kayaköy gibi hikâyesi olan yerleri sevsem de beni çok hüzünlendirir. Hep bir yaşanmışlık ararım. Burada da öyle yaptım. Sokaklarında yürüyenleri, camdan bakan, kapı önünde sohbet eden, sevinçlerini paylaşan, acılarını konuşan insanların hikâyelerini, hüzünlerini, yaşanmışlıklarını düşünmeden edemedim.

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‘Kars’ı unutamadık’

Beste Demir & Burak Soydemir:

Amacımız tren yolculuğunu yaşayıp süslü vagonumuzda bir iki güzel poz yakalamaktı ama şehri görünce işler değişti. Yıllara meydan okuyan Ani Ören Yeri, donmuş göl üzerinde kızak keyfi, Katerina Sarayı önünde ateş başı sohbetleri, aşık atışmaları ve daha neler neler… Kars, kaz etinden hangele güzel mutfağıyla midenize de hitap edecek bir yer. Doğu Ekspresi için Kars’a gitmiştik artık sadece Kars için gideceğiz.

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Şişli’de dükkana dalan araç dehşeti yaşattıİstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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